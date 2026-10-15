Boeing Aktie 913253 / US0970231058
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15.10.2026 16:53:45
Austrian verabschiedet Boeing 767 mit Fan-Flug
Boeing 767. Wie die Airline mitteilte, absolviert die OE-LAY am 1. Dezember ihren letzten planmässigen Flug von Washington nach Wien. Die Maschine hebe im Anschluss noch einmal zu einem Rundflug über Österreich ab. Tickets dafür seien ab sofort buchbar.Weiter zum vollständigen Artikel bei Airliners
In eigener Sache
Trading Signals: Beiersdorf - Underperformer in Lauerstellung
Der Konsumgüterkonzern hat mit Problemen bei seiner Kernmarke Nivea zu kämpfen. An der Börse keimte zuletzt die Hoffnung auf Besserung, die Beiersdorf-Aktie klopft an einem markanten Widerstand an.Weiterlesen!
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