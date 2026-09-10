Austrian Airlines Aktie 675054 / AT0000620158
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10.09.2026 17:18:38
Austrian Airlines verlegt Zentrale in neuen Büropark am Flughafen Wien
Trading Signals: BP - Im Sog der Ölpreise
Die Aktie des britischen Multis ist dabei, nach oben aus dem kurzfristigen Abwärtstrend auszubrechen. Neben der Charttechnik und dem hohen Ölpreis spricht der Ehrgeiz der neuen BP-Chefin für weitere Avancen.Weiterlesen!
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