Austrian Airlines streicht am Dienstag mehr als 100 Flüge

Das gab die österreichische Fluggesellschaft und Lufthansa -Tochter am Montag bekannt. Grund für die Absagen sind schwierige Tarifverhandlungen mit dem fliegenden Personal. Der Beginn der Betriebsversammlung ist für 9 Uhr morgens geplant. Die Dauer der Veranstaltung liess die Gewerkschaft Vida vorerst offen.

Unter den gestrichenen Flügen waren laut Informationen des Wiener Flughafens auch Verbindungen nach Düsseldorf, Hamburg, Berlin und Hannover.

Bereits Anfang März hatte das Bordpersonal in einem mehrstündigen Warnstreik die Arbeit niedergelegt. Am vergangenen Freitag machte das Management der Austrian Airlines ein Angebot von durchschnittlich 12,3 Prozent mehr Gehalt öffentlich. In der Betriebsversammlung wollen die Arbeitnehmervertreter die Piloten und Pilotinnen sowie die Flugbegleiterinnen und Flugbegleiter über den Stand der Verhandlungen informieren.

WIEN (awp international)