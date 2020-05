Austrian Airlines startet Flugbetrieb ab 15. Juni wieder

FRANKFURT (Dow Jones)--Austrian Airlines nimmt nach fast drei Monaten coronabedingter Unterbrechung am 15. Juni den Flugbetrieb wieder auf. In der ersten Woche werden 27 Destinationen der Kurz- und Mittelstrecke angeflogen, ab der zweiten Woche kommen 10 weitere hinzu, wie die Lufthansa-Tochter mitteilte. Austrian fliegt damit etwa 5 Prozent seines Angebots aus dem Vorjahr. Zum Einsatz kämen zunächst kleinere Maschinen vom Typ Embraer 195 und Dash 8, heisst es in der Mitteilung. Sobald ausreichend Zubringerverkehr aufgebaut ist, will Austrian auch Langstreckenflüge wieder aufnehmen - womöglich schon ab Juli.

