AUSTRIACARD hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

AUSTRIACARD präsentierte in der am 11.11.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2026 endete.

In Sachen EPS wurden 0.06 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte AUSTRIACARD 0.200 EUR je Aktie eingenommen.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 105.2 Millionen EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 6.44 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 98.8 Millionen EUR in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.ch