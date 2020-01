Australische Umweltschützer kritisieren Siemens - auch Fridays for Future protestiert

Australische Umweltschützer haben Siemens wegen der möglichen Lieferung einer Signalanlage für ein umstrittenes Kohlebergwerk scharf kritisiert.

Das Werk wäre verheerend für den Kampf, die Erderwärmung zu begrenzen, sagte der Aktivist Christian Slattery (Australian Conservation Foundation) der Deutschen Presse-Agentur am Freitag. Es würde Milliarden Liter kostbares Grundwasser verschlingen. Zudem würde die Kohlemine im Nordosten des Kontinents den Lebensraum gefährdeter Tiere und das Land der Ureinwohner zerstören, gegen den Willen der Letzteren.

Bergbau spielt in Australien eine wichtige Rolle, besonders für den Export. Premierminister Scott Morrison gilt als Kohle-Förderer. Das Milliardenprojekt des indischen Industriekonzerns Adani wird von Umweltschützern seit Jahren heftig bekämpft. Auch die australischen Grünen haben dagegen protestiert.

Die Welt habe in Australien sehen können, wie der Klimawandel die schlimmsten Buschbrände angeheizt habe, die das Land je erlebt habe, sagte Slattery. Es sei eine Schande, dass sich Siemens für die Unterstützung einer Mine entscheide, die künftige Feuer noch schlimmer machen werde.

"Die Adani-Mine ist das umstrittenste Vorhaben für fossile Brennstoffe in der Geschichte Australiens", sagte Slattery weiter. Er wies auch daraufhin, dass die Kohle per Schiff über das Great Barrier Reef transportiert würde, das weltgrösste und bereits stark zerstörte Korallenriff.

Adani plant eine Zugstrecke Richtung Hafen, dafür würde Siemens-Technik genutzt. Der Konzern betonte im Dezember, diese Technik helfe, die Züge vor dem Entgleisen zu schützen, was eine saubere Umwelt sichere. 50 Arbeitsplätze würden vor Ort geschaffen. Zwischen dem Minen-Gelände, wo Vorbereitungsarbeiten begonnen haben, und dem Hafen (Abbots Point) liegen etwa 400 Kilometer. Es gibt zum Teil schon eine Zugverbindung von anderen Bergwerken.

Auch die Gesellschaft für bedrohte Völker in Göttingen protestiert gegen das Adani-Vorhaben. Die Mine in Queensland würde die Rechte indigener Völker verletzen. Es geht demnach um das Land der Wangan und Jagalingou. "Wenn die Mine wie geplant in Betrieb geht, werden die Auswirkungen auf die Wangan und Jagalingou katastrophal", warnte Referentin Yvonne Bangert.

Fridays for Future protestiert gegen Siemens

Aktivisten von Fridays for Future wollen am Freitag auch in Hannover gegen die umstrittene Lieferung von Siemens-Technik für ein Kohlebergwerk in Australien demonstrieren. Die Organisatoren schliessen sich damit Protesten in zahlreichen anderen Städten an. Vor der Konzernzentrale in München sind ebenfalls Kundgebungen geplant, in Niedersachsen unter anderem am Opernplatz in Hannovers Zentrum und später vor dem Siemens-Standort in Laatzen. "Siemens rühmt sich damit, bis 2030 klimaneutral werden zu wollen, und unterstützt im selben Atemzug den Bau einer Kohlemine", hiess es in einer Mitteilung von Fridays for Future Hannover. "Wir fordern Siemens-Chef Joe Kaeser auf, die Beteiligung zu beenden."

Am Freitag wollte sich Kaeser mit Luisa Neubauer von der Klimaschutzbewegung treffen. Hintergrund der Debatte ist ein Auftrag zur Lieferung einer Zugsignal-Anlage für eine geplante riesige Kohlemine in Australien. Klimaschützer fordern von Siemens, auf das Geschäft zu verzichten. Nach Protesten hatte Konzernchef Kaeser im Dezember angekündigt, den Auftrag prüfen zu wollen. Aus dem Unternehmen hiess es zu dem bevorstehenden Gespräch mit Neubauer: "Wir nehmen das Thema sehr ernst und nehmen uns die notwendige Zeit, unterschiedliche Perspektiven zu hören und zu diskutieren."

Siemens will bis Montag über Australien-Auftrag entscheiden

Siemens will angesichts von Protesten bis Montag entscheiden, ob der Auftrag zur Lieferung einer Zugsignalanlage für ein Kohlebergwerk in Australien ausgeführt wird. Das sagte Konzernchef Joe Kaeser am Freitag in Berlin nach einem Gespräch mit der Fridays-for-Future-Aktivistin Luisa Neubauer.

Es gebe unterschiedliche Interessenlagen, von Aktionären, Kunden und auch der Gesellschaft, sagte Kaeser. Siemens müsse früher erkennen, wenn sich der Konzern an kritischen Projekten beteilige. Kaeser sagte, er habe Neubauer in einem Aufsichtsgremium in der neuen Gesellschaft Siemens Energy einen Sitz angeboten. "Ich möchte, dass die Jugend sich aktiv beteiligen kann." Er unterstütze Fridays for Future.

CANBERRA (awp international)