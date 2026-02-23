Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
23.02.2026 04:30:03

Australian Market Slips To Notable Losses In Mid-market

(RTTNews) - The Australian stock market is slipping to modest losses in mid-market trading on Monday after opening in the green, extending the slight losses in the previous session, despite the broadly positive cues from Wall Street on Friday. The benchmark S&P/ASX 200 index is falling below the 8,050.00 level, with weakness in financial, energy and technology stocks partially offset by gains in gold miner stocks.

The benchmark S&P/ASX 200 Index is losing 50.50 points or 0.56 percent to 9,030.90, after hitting a low of 9,018.70 earlier. The broader All Ordinaries Index is down 47.80 points or 0.51 percent to 9,255.40. Australian stocks closed slightly lower on Friday.

Among the major miners, BHP Group is gaining more than 1 percent and Mineral Resources is surging almost 5 percent, while Rio Tinto is losing more than 1 percent and Fortescue is edging down 0.5 percent.

Oil stocks are mostly lower. Beach energy is losing more than 2 percent, Origin Energy is down almost 1 percent, Woodside Energy is slipping more than 1 percent and Santos is declining almost 3 percent. Among tech stocks, Afterpay owner Block is down almost 1 percent, Xero is declining more than 3 percent, WiseTech Global is slipping almost 6 percent, Zip is losing almost 3 percent and Appen is tumbling more than 8 percent.

Gold miners are higher. Evolution Mining is adding more than 2 percent, Northern Star Resources is gaining more than 3 percent and Resolute Mining is up almost 1 percent, while Newmont and Genesis Minerals are surging more than 4 percent each.

Among the big four banks, Commonwealth Bank is edging down 0.4 percent, Westpac is losing almost 1 percent and ANZ Banking is declining almost 2 percent. National Australia Bank is flat. In other news, shares in Nuix are jumping almost 12 percent after software provider returned to profitability in the first half. The company also reaffirmed its full-year 2026 ACV guidance.

In the currency market, the Aussie dollar is trading at $0.710 on Monday.

Gold & Silber: Ausblick 2026 mit Torsten Dennin

Gold & Silber im Crash – was steckt hinter dem Preisrücksetzer?
Nach starken Kursanstiegen bei Gold und Silber kam es Anfang 2026 zu historischen Rücksetzern . Doch was waren die Ursachen? Und wie geht es jetzt weiter mit den Edelmetallen und dem «digitalen Gold» Bitcoin?

Im Gespräch mit Prof. Dr. Torsten Dennin, CIO von Asset Management Switzerland AG und Rohstoffexperte, analysieren wir:

Warum Silber innerhalb weniger Tage über 30 % verlor
Parallelen zum „Silver Thursday“ 1980
Welche Rolle die Fed und Zinserwartungen spielten
⚖️ Warum Silber stärker schwankt als Gold
Ob Gold wirklich ein „sicherer Hafen“ ist
Wie hoch die ideale Goldquote im Portfolio sein sollte
⛏️ Warum Gold- und Silberminen 2026 besonders spannend sein könnten
Warum 2026 ein Rohstoffjahr werden könnte (Öl, Kupfer, Agrarrohstoffe)
₿ Und was der Bitcoin-Rücksetzer mit Tech-Aktien gemeinsam hat

Spannend: Torsten Dennin hatte bereits im September eine Gold-Prognose von 4.200–4.400 USD und Silber bei 60–80 USD genannt – beide Ziele wurden erreicht bzw. übertroffen.

Ist der Rücksetzer nur eine gesunde Korrektur oder der Beginn einer grösseren Trendwende?
Jetzt reinschauen und die Einschätzung vom Experten erfahren!

KW 8: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Der SMI stand in der vergangenen Woche einmal mehr im Bann von Konjunktur und Politik. So bewegt ...
KW 8: Das waren die Gewinner und Verlierer im DAX
Im Laufe der Woche kam es am deutschen Aktienmarkt zu Ausschlägen. So entwickelten sich die Einz ...
Die Performance der Kryptowährungen in KW 8: Das hat sich bei Bitcoin, Ether & Co. getan
Am Kryptomarkt bewegten sich einige Werte in der vergangenen Handelswoche stark. Das sind die Ge ...
