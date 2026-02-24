|
Australian Market Slips To Modest Losses In Mid-market
(RTTNews) - The Australian stock market is slipping to modest losses in mid-market trading on Tuesday after opening in the green, extending the losses in the previous two sessions, following the broadly negative cues from Wall Street overnight. The benchmark S&P/ASX 200 is falling to near the 9,000 mark, with weakness in financial and technology stocks partially offset by gains is mining and energy stocks.
The benchmark S&P/ASX 200 Index is losing 13.80 points or 0.15 percent to 9,012.20, after touching a high of 9,054.70 earlier. The broader All Ordinaries Index is down 18.40 points or 0.20 percent to 9,233.10. Australian stocks closed notably lower on Monday.
Among the major miners, BHP Group is gaining almost 2 percent and Mineral Resources is surging almost 5 percent, while Rio Tinto and Fortescue are adding almost 1 percent each. Oil stocks are mostly higher. Woodside Energy is gaining more than 1 percent, while Santos, Origin Energy and Beach energy are edging up 0.2 to 0.4 percent each.
Among tech stocks, Afterpay owner Block is declining more than 3 percent, Zip is declining almost 4 percent, Xero is down more than 2 percent, WiseTech Global is slipping almost 3 percent and Appen is advancing almost 4 percent.
Gold miners are mostly higher. Evolution Mining and Northern Star resources are advancing more than 3 percent each, while Genesis Minerals is gaining 1.5 percent and Newmont is edging up 0.1 percent. Resolute Mining is edging down 0.2 percent.
Among the big four banks, Commonwealth Bank and National Australia Bank are edging down 0.2 percent each, while ANZ Banking is losing more than 1 percent. Westpac is flat.
In other news, shares in Monadelphous Group are jumping more than 13 percent after the mining and engineering services provider posted upbeat results for the first-half of the year. It also declared a higher interim dividend of 49 cents per share. In the currency market, the Aussie dollar is trading at $0.706 on Tuesday.
Gold & Silber: Ausblick 2026 mit Torsten Dennin
Gold & Silber im Crash – was steckt hinter dem Preisrücksetzer?
Nach starken Kursanstiegen bei Gold und Silber kam es Anfang 2026 zu historischen Rücksetzern . Doch was waren die Ursachen? Und wie geht es jetzt weiter mit den Edelmetallen und dem «digitalen Gold» Bitcoin?
Im Gespräch mit Prof. Dr. Torsten Dennin, CIO von Asset Management Switzerland AG und Rohstoffexperte, analysieren wir:
Warum Silber innerhalb weniger Tage über 30 % verlor
Parallelen zum „Silver Thursday“ 1980
Welche Rolle die Fed und Zinserwartungen spielten
⚖️ Warum Silber stärker schwankt als Gold
Ob Gold wirklich ein „sicherer Hafen“ ist
Wie hoch die ideale Goldquote im Portfolio sein sollte
⛏️ Warum Gold- und Silberminen 2026 besonders spannend sein könnten
Warum 2026 ein Rohstoffjahr werden könnte (Öl, Kupfer, Agrarrohstoffe)
₿ Und was der Bitcoin-Rücksetzer mit Tech-Aktien gemeinsam hat
Spannend: Torsten Dennin hatte bereits im September eine Gold-Prognose von 4.200–4.400 USD und Silber bei 60–80 USD genannt – beide Ziele wurden erreicht bzw. übertroffen.
Ist der Rücksetzer nur eine gesunde Korrektur oder der Beginn einer grösseren Trendwende?
Jetzt reinschauen und die Einschätzung vom Experten erfahren!
