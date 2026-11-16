Australian Market Maintains Early Losses In Mid-market

(RTTNews) - The Australian stock market is maintaining its early losses in mid-market trading on Monday, extending the losses in the previous two sessions, following the mixed cues from Wall Street on Friday. The benchmark S&P/ASX 200 index is falling well below the 9,100.00 level, with weakness in mining stocks partially offset by gains in technology, energy and financial stocks.

The benchmark S&P/ASX 200 Index is losing 10.10 points or 0.11 percent to 9,072.10, after hitting a low of 9,046.90 earlier. The broader All Ordinaries Index is down 15.10 points or 0.16 percent to 9,189.40. Australian stocks closed notably lower on Friday.

Among the major miners, BHP Group is losing more than 1 percent, Rio Tinto is down almost 1 percent, while Mineral Resources and Fortescue are edging down 0.4 percent each.

Oil stocks are mostly higher. Woodside Energy and Santos are edging up 0.2 percent each, while Origin Energy is gaining almost 1 percent. Beach energy is flat.

Among tech stocks, Afterpay owner Block is gaining more than 3 percent, WiseTech Global is adding almost 2 percent, Zip is up almost 1 percent, while Appen and Xero are advancing more than 1 percent each.

Gold miners are mostly lower. Northern Star Resources is declining almost 1 percent, while Evolution Mining, Genesis Minerals and Newmont are edging down 0.1 percent each. Resolute Mining is gaining more than 1 percent.

Among the big four banks, Commonwealth Bank and National Australia Bank are edging up 0.1 to 0.2 percent each, while Westpac is edging down 0.5 percent. ANZ Banking is flat.

In other news, shares in Adore Beauty Group are plummeting more than 28 percent after the beauty retailer cut its guidance following distribution center disruption.

In the currency market, the Aussie dollar is trading at $0.676 on Monday.