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16.10.2026 05:29:35

Australian Market Maintains Early Gains In Mid-market

(RTTNews) - The Australian stock market is maintaining its early gains in mid-market moves on Friday, reversing the losses in the previous two sessions, following the broadly positive cues from Wall Street overnight. The benchmark S&P/ASX 200 is moving up to near the 8,800 level, with gains across most sectors led by mining a technology stocks.

The benchmark S&P/ASX 200 Index is gaining 79.50 points or 0.91 percent to 8,799.20, after touching a high of 8,824.50 earlier. The broader All Ordinaries Index is up 94.50 points or 1.07 percent to 8,934.90. Australian stocks closed slightly lower on Thursday.

Among major miners, and BHP Group is advancing almost 3 percent, Fortescue is gaining almost 2 percent and Rio Tinto is adding more than 2 percent. Mineral Resources is flat.

Oil stocks are mostly lower. Origin Energy is gaining almost 1 percent, while Santos and Woodside Energy are edging down 0.2 percent each. Beach energy is flat.

Among tech stocks, Afterpay and Square-owner Block is soaring almost 7 percent, Zip is edging up 0.5 percent, Appen is advancing almost 3 percent, Xero is gaining more than 4 percent and WiseTech Global is jumping more than 6 percent.

Among the big four banks, National Australia Bank, Commonwealth Bank, Westpac are edging down 0.2 to 0.5 percent each, while ANZ Banking is adding almost 1 percent.

Gold miners are mostly higher. Northern Star Resources and Resolute Mining are adding more than 2 percent each, while Genesis Minerals is up more than 3 percent, Evolution Mining is gaining almost 2 percent and Newmont is gaining almost 4 percent.

In other news, shares in Maas Group are surging more than 9 percent after reiterating its balance sheet strength and business prospects. In the currency market, the Aussie dollar is trading at $0.693 on Friday.

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Trading Signals: Beiersdorf - Underperformer in Lauerstellung

Der Konsumgüterkonzern hat mit Problemen bei seiner Kernmarke Nivea zu kämpfen. An der Börse keimte zuletzt die Hoffnung auf Besserung, die Beiersdorf-Aktie klopft an einem markanten Widerstand an.

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ETF-Sparplan boom in der Schweiz – Worauf sollten Anleger achten?

ETF-Sparpläne gewinnen in der Schweiz stark an Bedeutung. Immer mehr Anlegerinnen und Anleger investieren regelmässig in ETFs und nutzen Sparpläne für den langfristigen Vermögensaufbau.

Im Gespräch mit Timo Hegnauer (neon) und Nima Pouyan (Amundi) geht es darum, warum ETF-Sparpläne in der Schweiz aktuell so stark wachsen, welche ETFs besonders häufig bespart werden und worauf man bei Gebühren, Diversifikation, Produktauswahl und Handelskosten achten sollten.

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Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 14’882.75 19.36 SD2BJU
Short 15’160.74 13.99 S8UB1U
Short 15’729.44 8.94 SEB6CU
SMI-Kurs: 14’349.51 15.10.2026 17:31:43
Long 13’699.63 19.62 SZC0BU
Long 13’388.84 13.72 SWBZHU
Long 12’835.51 9.00 S6DBXU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Inside ETF

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07.08.26 Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
08.07.26 Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen

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