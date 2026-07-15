Australian Market Halves Early Gains In Mid-market

(RTTNews) - The Australian stock market is halving its early gains in mid-market moves on Wednesday, after the relatively flat close in the previous two sessions, with the benchmark S&P/ASX 200 moving well above the 8,800 level, following the broadly positive cues from Wall Street overnight, with gains in mining, financial and technology stocks partially offset by weakness in energy stocks.

The benchmark S&P/ASX 200 Index is gaining 25.30 points or 0.29 percent to 8,833.80, after touching a high of 8,872.60 earlier. The broader All Ordinaries Index is up 27.10 points or 0.30 percent to 9,028.40. Australian stocks ended relatively flat on Tuesday.

Among major miners, BHP Group is advancing almost 4 percent, Fortescue is edging up 0.5 percent, Mineral Resources is gaining more than 2 percent and Rio Tinto is adding almost 1 percent.

Oil stocks are mostly lower. Woodside Energy is edging down 0.3 percent, while Origin Energy and Santos are losing almost 1 percent each. Beach energy is gaining almost 1 percent.

In the tech space, Afterpay owner Block is gaining more than 2 percent, Zip is advancing more than 4 percent, WiseTech Global is edging up 0.4 percent and Appen is adding almost 2 percent, while Xero is losing more than 1 percent.

Among the big four banks, Westpac, ANZ Banking, Commonwealth Bank and National Australia bank are edging up 0.2 to 0.4 percent each.

Among gold miners, Resolute Mining is adding almost 1 percent and Northern Star Resources is gaining more than 1 percent, while Newmont Genesis Minerals are edging up 0.2 to 0.3 percent each. Evolution Mining is losing more than 2 percent.

In the currency market, the Aussie dollar is trading at $0.698 on Wednesday.