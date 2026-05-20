Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’365 0.9%  SPI 18’867 0.8%  Dow 49’364 -0.7%  DAX 24’401 0.4%  Euro 0.9156 0.0%  EStoxx50 5’851 0.0%  Gold 4’482 -1.9%  Bitcoin 60’720 0.6%  Dollar 0.7890 0.0%  Öl 111.0 1.2% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Nestlé3886335Holcim1221405Sunrise Communications138622040Helvetia Baloise46664220Sandoz124359842Partners Group2460882Novartis1200526Adecco1213860Logitech2575132
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in Uranbergbau-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
Morgan Stanley nennt Top-Tech-Hardware-Aktien in Greater China
NVIDIA, Apple & Co. - In diese US-Aktien hat die Schweizerische Nationalbank im ersten Quartal 2026 investiert
Michael Saylors neue Bitcoin-Wette: Genialer Coup oder riskantes Schneeballsystem?
Wenn ETFs verrücktspielen: Das steckt hinter NAV-Abweichungen
NVIDIA, Apple, Microsoft: Diese US-Aktien stehen Q1 2026 im Depot der Deutschen Bank
Suche...
20.05.2026 05:25:44

Australian Market Extends Early Losses In Mid-market

(RTTNews) - The Australian stock market is extending its early losses in mid-market moves on Wednesday, but reversing some of the sharp gains in the previous session, with the benchmark S&P/ASX 200 falling well below the 8,550 level, following the broadly negative cues from Wall Street overnight, with weakness in mining, technology and financial stocks partially offset by gains in energy stocks.

The benchmark S&P/ASX 200 Index is losing 95.30 points or 1.11 percent to 8,509.40, after hitting a low of 8,501.40 earlier. The broader All Ordinaries Index is down 97.90 points or 1.11 percent to 8,731.60. Australian stocks ended sharply higher on Tuesday.

Among major miners, BHP Group and Rio Tinto are declining more than 2 percent each, while Fortescue is losing almost 2 percent. Mineral Resources is edging up 0.4 percent.

Oil stocks are mostly higher. Woodside Energy and Santos are gaining almost 1 percent each, while Beach energy is adding more than 1 percent. Origin Energy is losing almost 2 percent.

In the tech space, Afterpay owner Block is losing more than 1 percent, Zip is declining more than 2 percent and WiseTech Global is down almost 1 percent, while Appen and Xero are edging up 0.2 to 0.4 percent each.

Among the big four banks, National Australia bank and Commonwealth Bank are losing almost 1 percent each, while Westpac and ANZ Banking are declining more than 1 percent each.

Among gold miners, Evolution Mining, Genesis Minerals, Resolute Mining and Newmont are tumbling almost 5 percent each, while Northern Star Resources is declining almost 3 percent.

In other news, shares in Electro Optic Systems are plunging almost 10 percent after it raised $150 million at $8 per share through an institutional raising. It also revealed a further $40 million strategic placement from defence-focused investors.

Shares in Catapult Sports are soaring more than 10 percent after the sports technology company reported upbeat results for the full-year 2026.

In the currency market, the Aussie dollar is trading at $0.710 on Wednesday.

In eigener Sache

Trading Signals: Adidas: Zeit für den Konter

Der Sportartikelhersteller ist operativ stark in das Jahr der Fussball-WM gestartet. An der Börse hat sich Adidas zuletzt stabilisiert. Mit einem Long Mini-Future können Trader auf ein Comeback des gebeutelten DAX-Titels setzen.

Weiterlesen!
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen

Finanzielle Bildung vorantreiben

Auf der grössten Anlegermesse Europas sprechen wir mit Lisa Osada über ihren Weg als Finfluencerin, die Bedeutung von finanzieller Bildung und ihre persönliche Investmentstrategie. Frisch ausgezeichnet als Finfluencerin des Jahres gibt sie spannende Einblicke in ihr Depot und ihre Herangehensweise an den Vermögensaufbau.

Finanzielle Bildung beginnt früh: Warum Sparroutinen wichtiger sind als perfekte Aktienauswahl

Inside Trading & Investment

19.05.26 Julius Bär: 9.30% p.a. JB Callable Multi Barrier Reverse Convertible (59%) auf Swiss Market® Index, EURO STOXX 50® Index, S&P 500 Index®, Nikkei 225 Exchange Traded Fund
19.05.26 Marktüberblick: Deutsche Börse, Delivery Hero und Sartorius gesucht
19.05.26 SMI dreht ins Plus
19.05.26 UBS Logo UBS KeyInvest: SMI – Gelingt der Ausbruch?
18.05.26 Wie die Fraport AG um Wachstum kämpft
12.05.26 Raiffeisen: Produkte im Fokus - 8.00% p.a. Multi Barrier Reverse Convertible auf Amrize, Geberit, Sika
11.05.26 Finanzielle Bildung beginnt früh: Warum Sparroutinen wichtiger sind als perfekte Aktienauswahl
12.11.25 Logo WHS Quantenaktien im Fokus: Rigetti Computing & D-Wave Quantum – zwischen technologischem Fortschritt und Marktreife
mehr

Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 13’930.44 19.47 S4BB8U
Short 14’215.20 13.65 BRWSBU
Short 14’726.34 8.92 SNHBVU
SMI-Kurs: 13’364.80 19.05.2026 17:31:59
Long 12’849.81 19.91 SDFBZU
Long 12’545.52 13.79 SW7BAU
Long 12’008.15 8.83 SJFBHU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Meistgelesene Nachrichten

Depot von George Soros im 1. Quartal 2026: Starinvestor setzt im KI-Boom nicht nur auf NVIDIA-Aktie
Analysten heben den Daumen: Aktien von SAP legen kräftig zu - ServiceNow rutschen ins Minus
Goldpreis im Fokus: Zeichnet sich eine Bodenbildung ab?
Diese Aktien empfehlen Experten zu verkaufen
NVIDIA-Aktie in Rot: Experten sehen vor Zahlen weiter Potenzial
Gute Stimmung in New York: Dow Jones präsentiert sich letztendlich fester
Bayer-Aktie mit Plus: Medikament Asundexian erhält Rückenwind aus den USA und Japan
Trading Signals: Adidas: Zeit für den Konter
D-Wave Quantum Aktie News: D-Wave Quantum am Dienstagabend im Minusbereich
OHB-Aktie zweistellig im Plus: Programm für weltraumbasierte taktische Aufklärung mit Helsing eingeführt

Top-Rankings

NVIDIA, Apple, Microsoft: Diese US-Aktien stehen Q1 2026 im Depot der Deutschen Bank
Die Deutsche Bank hielt auch im ersten Quartal 2026 Beteiligungen an verschiedenen US-Unternehme ...
Bildquelle: Elpisterra / Shutterstock.com
Depot von George Soros im 1. Quartal 2026: Starinvestor setzt im KI-Boom nicht nur auf NVIDIA-Aktie
Das 1. Quartal brachte reichlich Bewegung in das Portfolio von Soros Fund Management. Während So ...
Bildquelle: VCG/VCG via Getty Images
NVIDIA, Apple & Co. - In diese US-Aktien hat die Schweizerische Nationalbank im ersten Quartal 2026 investiert
Die Schweizerische Nationalbank (SNB) hat im Zuge der neuesten 13F-Einreichung die Karten auf de ...
Bildquelle: Schweizerische Nationalbank
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.