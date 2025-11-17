Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12’634 -0.8%  SPI 17’392 -0.9%  Dow 47’147 -0.7%  DAX 23’877 -0.7%  Euro 0.9223 0.0%  EStoxx50 5’694 -0.9%  Gold 4’080 -2.2%  Bitcoin 75’439 -4.6%  Dollar 0.7949 0.3%  Öl 64.2 1.8% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
Roche1203204UBS24476758Nestlé3886335Partners Group2460882Novartis1200526Swiss Re12688156Kuros32581411Swiss Life1485278Sandoz124359842
Top News
Goldprognose: Saxo Bank erwartet erneute Goldpreis-Rally 2026
Corning-Aktie profitiert von NVIDIA - und fordert den Chiphersteller heraus
Diese Aktien empfehlen Experten zu verkaufen
Tesla-Aktie im Blick: Wird das Cybercab nun doch Lenkrad und Pedale bekommen?
HT5-Aktie: Aufhebung der Nachlassstundung rechtskräftig - Partner für Börsengang gesucht
Suche...
eToro entdecken
17.11.2025 04:26:46

Australian Market Extends Early Losses In Mid-market

(RTTNews) - The Australian stock market is extending its early losses in mid-market trading on Monday, adding to the losses in the previous four sessions, following the mixed cues from Wall Street on Friday. The benchmark S&P/ASX 200 index is falling to near the 8,600.00 level, with weakness in financial stocks and mixed performance across most other sectors.

The benchmark S&P/ASX 200 Index is losing 24.7 points or 0.25 percent to 8,609.80, after hitting a low of 8,588.90 earlier. The broader All Ordinaries Index is down 19.20 points or 0.19 percent to 8,887.80. Australian stocks closed sharply lower on Friday.

Among the major miners, BHP Group is losing almost 1 percent and Mineral Resources is declining more than 1 percent, while Rio Tinto and Fortescue are gaining almost 1 percent each.

Oil stocks are mostly higher. Woodside Energy, Santos and Beach energy are gaining almost 1 percent each, while Origin Energy is edging down 0.1 percent.

Among tech stocks, Afterpay owner Block is losing almost 1 percent and Xero is declining more than 1 percent, while WiseTech Global is edging up 0.2 percent and Appen is surging almost 5 percent. Zip is flat.

Gold miners are mostly higher. Northern Star Resources is gaining almost 1 percent, Resolute Mining is gaining 2.5 percent and Genesis Minerals is advancing more than 2 percent and Evolution Mining is edging up 0.2 percent, while Newmont is losing almost 2 percent.

Among the big four banks, ANZ Banking, Westpac and National Australia Bank are edging down 0.1 to 0.5 percent each, while Commonwealth Bank is losing more than 1 percent.

In other news, shares in Iperionx are tumbling almost 12 percent amid short selling after a damning report by Spruce Point Management, which challenges the company's valuation and commercial prospects. IperionX hit back highlighting fresh U.S. defence contracts and its growth outlook.

Shares in TPG Telecom are in a trading halt as it is in the middle of a major capital management and liquidity reset after tumbling 30 percent last week on going ex-distribution for a massive $1.61 per share capital return.

In the currency market, the Aussie dollar is trading at $0.653 on Monday.

Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen

ETFs statt Sparkonto: Warum Nicht-Investieren Geld kostet: ETF-Panel für Einsteiger & Fortgeschritten | Börsentag Zürich

ETF-Sparpläne boomen – aber wie fängst du richtig an und welche Produkte passen wirklich zu dir? Im ETF-Panel vom Börsentag 2025 in Zürich diskutieren Experten über alles, was du zu ETFs in der Schweiz wissen musst: von den Grundlagen bis zu aktiven ETFs, Themen-ETFs und den versteckten Kosten bei Brokern.

Du erfährst:
🔸Was ein ETF ist, warum er so transparent und günstig ist und wie du mit Sparplänen schon mit kleinen Beträgen (z.B. 50 CHF) Vermögen aufbauen kannst.
🔸Wie du dein ETF-Portfolio aufbaust: MSCI World vs. All Country, Emerging Markets, Themen-ETFs wie AI, Klima oder Gesundheit – und wann „Pfeffer im Depot“ Sinn macht.
🔸Warum „Time in the market“ wichtiger ist als Market Timing und wieso Finanzbildung und einfache Erklärungen für Einsteiger so entscheidend sind.
🔸Wie du Kosten wirklich vergleichst: TER, Courtage, FX-Gebühren, Stempelsteuer & Co. – und worauf du bei Schweizer Brokern und ETF-Anbietern achten solltest.
🔸Ob aktive ETFs eine echte Chance auf Mehrertrag bieten oder nur ein teurer Trend sind – inklusive ehrlicher Einschätzungen der Anbieter.
🔸Wenn du in der Schweiz lebst, ETF-Sparpläne nutzen willst und Schritt für Schritt Vermögen für Rente, Eigenheim oder dein Traumauto aufbauen möchtest, ist dieses Panel dein perfekter Einstieg

Ein besonderes Highlight auf dem diesjährigen Börsentag Zürich war die BX Swiss Bloggerlounge. Bekannte YouTuber und Finanz-Influencer standen für Gespräche und Diskussionen bereit und vermittelten Ihr Wissen und Ihre Erfahrungen in Vorträgen.

👉🏽 Jetzt auch auf BXplus anmelden und von exklusiven Inhalten rund um Investment & Trading profitieren!

ETFs statt Sparkonto: Warum Nicht-Investieren Geld kostet: ETF-Panel für Einsteiger & Fortgeschritten | Börsentag Zürich

Inside Trading & Investment

14.11.25 Raiffeisen: Aktuelle Zeichnungsprodukte - 17.20% p.a. Multi Barrier Reverse Convertible auf AMD, Nvidia, Oracle
14.11.25 Holpriger Wochenausklang erwartet
14.11.25 Marktüberblick: Merck gesucht – Siemens unter Druck
14.11.25 ETFs statt Sparkonto: Warum Nicht-Investieren Geld kostet: ETF-Panel für Einsteiger & Fortgeschritten | Börsentag Zürich
14.11.25 UBS Logo UBS KeyInvest: Gold – Neue Aufwärtsdynamik
13.11.25 Julius Bär: 11.60% p.a. JB Autocallable Barrier Reverse Convertible (70%) auf OC Oerlikon Corp AG
12.11.25 Holcim - Milliardenübernahme nicht genug, weitere Zukäufe geplant
12.11.25 Logo WHS Quantenaktien im Fokus: Rigetti Computing & D-Wave Quantum – zwischen technologischem Fortschritt und Marktreife
02.12.24 Jetzt ohne Trading-Gebühren regelmässig mit Vanguard ETFs sparen.
mehr

Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 13’152.44 19.60 JZUBSU
Short 13’440.94 13.55 UK0BSU
Short 13’926.42 8.91 S83BOU
SMI-Kurs: 12’634.30 14.11.2025 17:31:37
Long 12’106.15 19.60 SN3BLU
Long 11’813.66 13.55 SG1BPU
Long 11’321.29 8.94 SEPBTU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Meistgelesene Nachrichten

Gold, Öl & Co. in KW 46: So bewegten sich die Rohstoffe in der vergangenen Woche
Warnsignale von Goldman Sachs und Morgan Stanley: Steht eine Marktkorrektur bevor?
So bewegen sich die Kurse von Bitcoin, Ripple, Bitcoin Cash und Ethereum am Sonntagvormittag
Diageo senkt Prognose mit Verweis auf niedrigeren China-Absatz
Diese Aktien empfehlen die Experten zum Kauf
UBS Aktie News: Anleger schicken UBS am Vormittag auf rotes Terrain
RBC Capital Markets: Sector Perform für Commerzbank-Aktie
Die Performance der Kryptowährungen in KW 46: Das hat sich bei Bitcoin, Ether & Co. getan
Pfizer Files Antitrust Lawsuit Against Metsera, Its Controlling Stockholders And Novo Nordisk
Schwacher Handel in Zürich: SMI beginnt die Dienstagssitzung in der Verlustzone

Top-Rankings

KW 46: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Der SMI stand in der vergangenen Woche einmal mehr im Bann von Konjunktur und Politik. So bewegt ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
KW 46: Das waren die Gewinner und Verlierer im DAX
Im Laufe der Woche kam es am deutschen Aktienmarkt zu Ausschlägen. So entwickelten sich die Einz ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Die Performance der Kryptowährungen in KW 46: Das hat sich bei Bitcoin, Ether & Co. getan
Am Kryptomarkt bewegten sich einige Werte in der vergangenen Handelswoche stark. Das sind die Ge ...
Bildquelle: Wit Olszewski / Shutterstock.com
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.

finanzen.net News

Datum Titel
04:49 dpa-AFX KUNDEN-INFO: Finanzanalysen in den dpa-AFX Diensten
03:21 GNW-News: Die erste Beijing Art & Technology Week wird im 798 Art District eröffnet
22:54 Umweltminister besucht Sklaven-Nachfahren in Brasilien
22:34 ROUNDUP: Kampf gegen Drogen? US-Flugzeugträger in der Karibik
20:34 dpa-AFX-Überblick: UNTERNEHMEN - Die wichtigsten Meldungen vom Wochenende
20:03 ROUNDUP: Triebwerksausfall - Frachtmaschine muss in Düsseldorf landen
19:46 Triebwerksausfall - Frachtmaschine muss in Düsseldorf landen
18:32 ROUNDUP 2: Merz und Unionsjugend im Rentenkonflikt - und nun?
18:29 WDH/Merz: Rentengesetz entspricht dem Koalitionsvertrag
18:22 Ukrainischer Außenminister bittet um Geld für Drohnen