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25.03.2026 04:13:05

Australian Market Extends Early Gains In Mid-market

(RTTNews) - The Australian stock market is extending its early gains in mid-market moves on Wednesday, adding to the gains in the previous session, with the benchmark S&P/ASX 200 moving well above the 8,500 level, despite the broadly negative cues from Wall Street overnight, with gains across most sectors led by mining and technology stocks. Energy stocks were the only weak spot.

The benchmark S&P/ASX 200 Index is gaining 154.30 points or 1.84 percent to 8,533.70, after touching a high of 8,564.20 earlier. The broader All Ordinaries Index is up 169.90 points or 1.98 percent to 8,741.20. Australian stocks ended modestly higher on Tuesday.

Among major miners, BHP Group is gaining almost 3 percent, Rio Tinto is adding more than 1 percent, Fortescue is up almost 1 percent and Mineral Resources is advancing almost 4 percent.

Oil stocks are mostly lower. Santos is losing more than 3 percent, Woodside Energy is declining almost 4 percent and Beach energy is slipping more than 4 percent, while Origin Energy is gaining almost 1 percent.

In the tech space, Afterpay owner Block is gaining almost 1 percent, Xero is edging up 0.3 percent, WiseTech Global is advancing more than 2 percent, Zip is surging almost 6 percent and Appen is adding almost 2 percent.

Among the big four banks, ANZ Banking is gaining almost 2 percent and Westpac is adding more than 2 percent, while Commonwealth Bank and National Australia bank are advancing more than 1 percent each. Among gold miners, Evolution Mining and Newmont are jumping more than 7 percent each, while Resolute Mining is advancing almost 5 percent, Northern Star Resources is surging more than 6 percent and Genesis Minerals is soaring almost 10 percent.

In economic news, Australia's annual inflation edged down to 3.7 percent in February 2026, compared with market forecasts of 3.8 percent, which were also in line with the prior two months. However, the latest result remained outside the central bank's 2 to 3 percent target.

The trimmed mean CPI inched lower to 3.3 percent on year, below both the prior figure and consensus of 3.4 percent. Monthly, the CPI was flat, reversing a 0.4 percent gain in January.

In the currency market, the Aussie dollar is trading at $0.697 on Wednesday.

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US-Schulden, KI-Hype und Konsumdruck: Neue Risiken an den Finanzmärkten

Im aktuellen Experteninterview spricht Marco Ludescher, über die grossen Belastungsfaktoren an den Kapitalmärkten. Gemeinsam analysieren wir die wachsenden Risiken rund um US-Staatsverschuldung, KI-Investitionen, Private Credit, Immobilienmärkte, internationale Kapitalströme und die Frage, warum Gold und Rohstoffe wieder stärker in den Fokus rücken.

Darum geht es in dieser Folge:
– Warum die US-Schuldenlast zunehmend zum Risiko für die Märkte wird
– Weshalb sinkende Leitzinsen politisch gewünscht sind, aber nicht alle Probleme lösen
– Wie stark sich die grossen Tech-Konzerne für den KI-Boom verschulden
– Warum die Gewinne im KI-Sektor noch nicht mit den Investitionen mithalten
– Welche Warnsignale es bei Nvidia, Microsoft, Oracle und anderen Tech-Werten gibt
– Was hinter dem boomenden, aber riskanten Private-Credit-Markt steckt
– Warum auch Software-Aktien, Immobilien und Konsumfinanzierung unter Druck geraten
– Wie sich die Lage in China, Japan, Korea, Indien und Europa entwickelt
– Weshalb Deutschlands Industrie weiter an Wettbewerbsfähigkeit verliert
– Warum Gold, Silber und Rohstoffe aus Sicht von Marco Ludescher aktuell besonders spannend bleiben
– Welche Chancen er bei Öl- und Gasproduzenten in den USA sieht

Besonders spannend: Das Interview verbindet kurzfristige Marktturbulenzen mit dem grossen makroökonomischen Bild und zeigt auf, welche Entwicklungen Anleger jetzt genau beobachten sollten.

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Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 13’000.93 18.92 BNRS1U
Short 13’231.86 14.00 BVJSJU
Short 13’749.82 8.79 SN2BBU
SMI-Kurs: 12’515.94 24.03.2026 17:31:17
Long 11’957.13 19.67 SFDB6U
Long 11’697.88 13.92 BAES3U
Long 11’178.49 8.82 BAOSEU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

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