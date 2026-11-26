Auston Capital hat am 24.11.2026 die Bücher zum am 31.07.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

In Sachen EPS wurde ein Verlust von 0.010 CAD je Aktie für das Gesamtjahr vermeldet. Im Jahr zuvor hatte Auston Capital ebenfalls 0.010 CAD je Aktie eingebüsst.

Redaktion finanzen.ch