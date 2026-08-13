Austin Engineering vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Austin Engineering veröffentlichte am 11.08.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 2.70 INR eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 4.41 INR je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz lag bei 322.8 Millionen INR – das entspricht einem Abschlag von 10.68 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 361.4 Millionen INR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch