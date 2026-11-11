Austevoll Seafood ASA legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Austevoll Seafood ASA hat am 10.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Das EPS belief sich auf 2.10 NOK gegenüber 1.40 NOK je Aktie im Vorjahresquartal.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Austevoll Seafood ASA in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbussen von 8.08 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 9.17 Milliarden NOK. Im Vorjahresviertel waren 9.98 Milliarden NOK in den Büchern gestanden.

Für das Quartal hatten Analysten einen Gewinn je Aktie von 0.933 NOK geschätzt. Der Umsatz war auf 9.15 Milliarden NOK geschätzt worden.

Redaktion finanzen.ch