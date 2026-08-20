Austevoll Seafood ASA gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Austevoll Seafood ASA hat am 19.08.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.06.2026 abgelaufen war.

Das EPS lag bei -0.60 NOK. Ein Jahr zuvor waren 0.300 NOK je Aktie erzielt worden.

Austevoll Seafood ASA hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 8.64 Milliarden NOK abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 13.76 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 10.02 Milliarden NOK erwirtschaftet worden waren.

Für das Quartal hatten Analysten im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 1.46 NOK gerechnet. Den Umsatz hatten sie bei 9.54 Milliarden NOK gesehen.

Redaktion finanzen.ch