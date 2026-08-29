KI HOLDINGS Aktie 762691 / JP3284400003
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29.08.2026 10:24:27
Ausserhalb der Bilanzen: So gross sind die Schatten-Schulden der KI-Riesen
Die offiziellen Milliardenkosten der Technologiekonzerne für den KI-Ausbau sind nur die Spitze des Eisbergs. Ausserhalb ihrer Bücher machen Alphabet, Meta, Microsoft und Co. eine noch grössere Schuldenorgie. Diese schleichenden Risiken sind nur schwer zu durchschauen.Weiter zum vollständigen Artikel bei N-TV
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