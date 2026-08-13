Ausom Enterprise veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Ausom Enterprise hat am 12.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 14.76 INR. Im Vorjahresviertel hatte Ausom Enterprise 10.85 INR je Aktie erwirtschaftet.

Ausom Enterprise hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 27.86 Milliarden INR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 489.07 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 4.73 Milliarden INR erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.ch