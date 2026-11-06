Ausom Enterprise stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Ausom Enterprise hat am 04.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Das EPS lag bei 2.72 INR. Im letzten Jahr hatte Ausom Enterprise einen Gewinn von 1.33 INR je Aktie eingefahren.

Ausom Enterprise hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 8.50 Milliarden INR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 604.23 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 1.21 Milliarden INR erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.ch