Auslieferungen auf Vormonatsniveau: Boeing kann Tempo nicht erhöhen

ARLINGTON (awp international) - Lieferengpässe bei Komponenten und neue Anforderungen aus China bremsen den Flugzeughersteller Boeing weiter aus. Im Mai lieferte das Unternehmen 24 Verkehrsflugzeug an seine Kunden aus und damit so viele wie bereits im Vormonat, wie es am Dienstag in Arlington (US-Bundesstaat Virginia) mitteilte. Davon entfiel der Grossteil auf Mittelstreckenjets vom Typ 737 Max. Konkurrent Airbus übergab seinen Kunden im vergangenen Monat insgesamt mehr als doppelt so viele Maschinen.

Unterdessen holte Boeing im Mai Bestellungen über vier neue Verkehrsflugzeuge ein und musste eine Stornierung hinnehmen. Airbus hatte für den abgeschlossenen Monat Bestellungen von 27 Maschinen bei 12 Stornierungen vermeldet./ngu/men