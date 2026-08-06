Fraport Aktie 1234108 / DE0005773303
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|
06.08.2026 09:13:06
Auslandsflughäfen retten Fraport das Halbjahr
Trading Signals: BB Biotech: Comeback nimmt Fahrt auf
Der heimische Biotech-Investor überzeugt nicht nur mit starken Quartalszahlen: Auch schlägt das Portfolio den Branchenindex deutlich, während die Aktie dem inneren Wert noch hinterherhinkt. Genau darin liegt weiteres Kurspotenzial.Weiterlesen!
Nachrichten zu Fraport AG
|
09:28
|Pluszeichen in Frankfurt: MDAX steigt zum Start (finanzen.ch)
|
06.08.26
|MDAX aktuell: Zum Start Gewinne im MDAX (finanzen.ch)
|
06.08.26
|Fraport verdient im 2Q operativ mehr als erwartet - Prognose bestätigt (Dow Jones)
|
04.08.26
|MDAX-Wert Fraport-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Fraport von vor 10 Jahren eingebracht (finanzen.ch)
|
31.07.26
|So schätzen die Analysten die Zukunft der Fraport-Aktie ein (finanzen.net)
|
30.07.26
|Donnerstagshandel in Frankfurt: MDAX verbucht zum Start Verluste (finanzen.ch)
|
28.07.26
|MDAX-Wert Fraport-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Fraport-Investment von vor 5 Jahren verdient (finanzen.ch)
|
21.07.26
|MDAX-Wert Fraport-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Fraport-Investition von vor 3 Jahren eingebracht (finanzen.ch)
Analysen zu Fraport AG
|14:02
|Fraport Equal Weight
|Barclays Capital
|10:49
|Fraport Kaufen
|DZ BANK
|06.08.26
|Fraport Neutral
|UBS AG
|06.08.26
|Fraport Buy
|Jefferies & Company Inc.
|06.08.26
|Fraport Hold
|Deutsche Bank AG
|14:02
|Fraport Equal Weight
|Barclays Capital
|10:49
|Fraport Kaufen
|DZ BANK
|06.08.26
|Fraport Neutral
|UBS AG
|06.08.26
|Fraport Buy
|Jefferies & Company Inc.
|06.08.26
|Fraport Hold
|Deutsche Bank AG
|10:49
|Fraport Kaufen
|DZ BANK
|06.08.26
|Fraport Buy
|Jefferies & Company Inc.
|06.08.26
|Fraport Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|15.07.26
|Fraport Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|14.07.26
|Fraport Buy
|Jefferies & Company Inc.
|06.05.26
|Fraport Sell
|UBS AG
|13.04.26
|Fraport Sell
|UBS AG
|17.03.26
|Fraport Sell
|UBS AG
|16.02.26
|Fraport Sell
|UBS AG
|10.02.26
|Fraport Sell
|UBS AG
|14:02
|Fraport Equal Weight
|Barclays Capital
|06.08.26
|Fraport Neutral
|UBS AG
|06.08.26
|Fraport Hold
|Deutsche Bank AG
|21.07.26
|Fraport Equal Weight
|Barclays Capital
|21.07.26
|Fraport Market-Perform
|Bernstein Research
Wabtec, Eli Lilly und Novartis neu im BX Musterportfolio
Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ Wabtec
✅ Eli Lilly
✅ Novartis
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSMI geht etwas fester ins Wochenende -- DAX schliesst höher - neues Allzeithoch -- Asiens Börsen letztlich mehrheitlich mit Gewinnen
Der heimische Aktienmarkt bewegte sich am Freitag auf grünem Terrain. Der deutsche Leitindex konnte neue Höchststände erklimmen. Die Börsen in Fernost tendierten zum Wochenschluss überwiegend im Plus.