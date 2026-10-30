Auscan Resources vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Auscan Resources hat am 28.10.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Für das abgelaufenen Geschäftsjahr wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0.050 CAD ausgewiesen. Ein Jahr zuvor hatte bei Auscan Resources ebenfalls ein Verlust pro Aktie von 0.050 CAD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch