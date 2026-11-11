Ausblick Zurich Insurance: Weiteres breit abgestütztes Wachstum erwartet

Zürich (awp) - Die Zurich-Gruppe wird zu den ersten neun Monaten 2026 wie gewohnt primär Angaben zur Volumenentwicklung, nicht aber zu den Ergebnissen, präsentieren. Während Analysten vor allem in der Sachversicherung (P&C) mit Wachstum rechnen, dürfte der Preisdruck anhalten.

Der Versicherer präsentiert am Donnerstag, 12. November, die Eckwerte zur Prämienentwicklung in den ersten neun Monaten des Jahres. Insgesamt haben drei Analysten zum AWP-Konsens beigetragen.

9M 2026 (in Mrd USD) AWP-Konsens 9M 2025 Farmers Bruttoprämien 23,6 22,6

Hält der Preisdruck in der Sachversicherung an?

Im Fokus steht bei der Zurich das Sachversicherungsgeschäft (P&C). Analysten rechnen in diesem Kernbereich, mit Rückenwind aus der Spezialversicherung und den Middle Markets, auch für die ersten neun Monaten mit kräftigem Wachstum. Bereits im ersten Halbjahr konnte der Konzern die P&C-Bruttoprämien um 7 Prozent deutlich steigern.

Allerdings nahm der Preisdruck vor allem bei grossen Firmenkunden zuletzt zu, während Analysten auch bei Katastrophendeckungen mit anhaltendem Preisdruck rechnen. Das viele Kapital an den Märkten und die zuletzt weltweit rückläufigen Katastrophenschäden seien Gründe für die tieferen Preise, heisst es in Kommentaren.

Ist die Beazley-Integration gut gestartet?

Den nächsten grossen Wachstumsschritt macht die Zurich mit dem zugekauften Spezialversicherer Beazley. Nachdem die zuständigen Behörden grünes Licht gegeben haben, kann die Zurich die Integration vorantreiben. Die Leitung des neu geschaffenen Bereichs Zurich Global Specialty wurde Kristof Terryn übertragen, der seit über zwanzig Jahren für die Zurich arbeitet.

Die Ziele sind hoch gesteckt: Bis 2029 soll mit Beazley ein zusätzliches Umsatzwachstum von über 1 Milliarde US-Dollar pro Jahr generiert werden. Zudem werden Kosteneinsparungen von mindestens 150 Millionen pro Jahr erwartet. Die Investoren werden genau beobachten, wie die Integration vorankommt. Einblicke dazu werden auch am Investorentag vom 17. November erwartet.

Hat die Aktie weiteres Potenzial?

Die Zurich-Aktie hat 2026 weiter zugelegt. Aktuell steht der Kurs um rund 6 Prozent höher als zu Jahresbeginn. Ein Kaufargument für Investoren stellen die üppigen Dividendenzahlungen dar. Dieses Versprechen dürfte die Zurich auch künftig einhalten, schliesslich sieht sie sich mit den bis 2027 gesetzten Ziele gar auf Kurs, diese zu übertreffen.

Zur Halbzeit des Strategiezyklus, also in der ersten Jahreshälfte 2026, lag die Zurich bei allen Zielgrössen über Plan. So lag beispielsweise die bereinigte Eigenkapitalrendite bei 27,1 Prozent und damit klar über dem Ziel von mindestens 23 Prozent.

Website: www.zurich.com

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