Zumiez Aktie 2075401 / US9898171015
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09.09.2026 07:01:06
Ausblick: Zumiez legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor
Zumiez präsentiert am 10.09.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.07.2026 beendeten Jahresviertel.
2 Analysten gehen im Schnitt von einem Verlust je Aktie von -0,140 USD aus. Im Vorjahresquartal waren -0,060 USD je Aktie erwirtschaftet worden.
2 Analysten rechnen durchschnittlich mit einem Umsatz von 212,1 Millionen USD gegenüber 214,3 Millionen USD im Vorjahresquartal – das entspräche einem Verlust von 1,01 Prozent.
Die Erwartungen von 2 Analysten für das laufende Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Gewinn von 0,866 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor waren 0,780 USD je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 2 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 935,8 Millionen USD, gegenüber 929,1 Millionen USD im Vorjahreszeitraum.
Redaktion finanzen.ch
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