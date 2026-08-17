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ZTO Express (Cayman a Aktie 34326293 / US98980A1051

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17.08.2026 07:01:06

Ausblick: ZTO Express (Cayman) A informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse

ZTO Express (Cayman a
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ZTO Express (Cayman) A wird am 18.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.

3 Analysten schätzen im Schnitt, dass ZTO Express (Cayman) A im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 3,41 CNY je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 0,320 USD je Aktie gewesen.

Basierend auf den Einschätzungen von 2 Analysten wird erwartet, dass der Umsatz im jüngsten Quartal 14,60 Milliarden CNY erreicht hat, verglichen mit einem Umsatz von 1,64 Milliarden USD im Vorjahresquartal.

Die Schätzungen von 17 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 13,90 CNY. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 1,56 USD einfahren können. Beim Umsatz gehen 18 Analysten von durchschnittlich 57,55 Milliarden CNY aus, nachdem im Vorjahr 6,83 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.ch

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