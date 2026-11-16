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16.11.2026 07:01:06
Ausblick: ZTO Express (Cayman) A gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt
ZTO Express (Cayman) A lässt sich am 17.11.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird ZTO Express (Cayman) A die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offenlegen.
Die Schätzungen von 3 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich 3,13 CNY je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch 0,430 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
Basierend auf den Einschätzungen von 3 Analysten wird erwartet, dass der Umsatz im jüngsten Quartal 13,97 Milliarden CNY erreicht hat, verglichen mit einem Umsatz von 1,66 Milliarden USD im Vorjahresquartal.
17 Analysten geben in Bezug auf das laufende Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Gewinn von 13,67 CNY je Aktie aus. Im Vorjahr waren 1,56 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 18 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt von 57,61 Milliarden CNY, gegenüber 6,83 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum, aus.
Redaktion Finanzen.net
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Starke Quartalszahlen, eine erhöhte Prognose und milliardenschwere Übernahmen sorgen für Schwung bei Henkel. Auch an der Börse läuft es rund: Die Aktie zählt 2026 zu den DAX-Outperformern und nimmt nun Kurs auf das Fünf-Jahres-Hoch.Weiterlesen!
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Analysen zu ZTO Express (Cayman) Inc (A) (spons. ADRs)
US-Midterms: Wo gibt es Chancen abseits des KI-Booms? – Wallstreet Live mit Tim Schäfer
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