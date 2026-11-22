|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|
22.11.2026 07:01:06
Ausblick: Zoom Communications legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor
Zoom Communications wird am 23.11.2026 die Bücher zum am 31.10.2026 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.
In Sachen EPS gehen 25 Analysten von einem durchschnittlichen Gewinn von 1,49 USD je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Zoom Communications noch 2,01 USD je Aktie eingenommen.
Zoom Communications soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 1,28 Milliarden USD abgeschlossen haben – davon gehen 24 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 4,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,23 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren.
Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr erwarten 28 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 6,15 USD, während im vorherigen Jahr noch 6,18 USD erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz gehen 28 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 5,09 Milliarden USD umgesetzt werden, während es im Vorjahr noch 4,87 Milliarden USD waren.
Redaktion Finanzen.net
Trading Signals: Swisscom - Zu viel des Guten?
Der „Blaue Riese“ zählt 2026 zu den Top-Performern des europäischen Telekomsektors. Jetzt steht die relativ hoch bewertete Swisscom-Aktie allerdings vor einem markanten Widerstand – Trader könnten darauf spekulieren, dass der Large Cap nach unten abprallt.Weiterlesen!
Nachrichten zu Zoom Communications
|
07:01
|Ausblick: Zoom Communications legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor (finanzen.net)
|
08.11.26
|Erste Schätzungen: Zoom Communications vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal (finanzen.net)
|
24.08.26
|Ausblick: Zoom Communications zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
10.08.26
|Erste Schätzungen: Zoom Communications verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
17.06.26
|NASDAQ 100-Handel aktuell: NASDAQ 100 legt zu (finanzen.ch)
|
16.06.26
|Verluste in New York: NASDAQ 100 fällt zum Start (finanzen.ch)
|
11.06.26
|Donnerstagshandel in New York: NASDAQ 100 legt letztendlich Turbo ein (finanzen.ch)
|
11.06.26
|Freundlicher Handel: NASDAQ 100 bewegt sich nachmittags im Plus (finanzen.ch)
Analysen zu Zoom Communications
US-Aktien im Gespräch: SEI Investments, Wabtec und BNY Mellon – BX Morningcall mit François Bloch
Drei US-Unternehmen aus unterschiedlichen Branchen stehen im Fokus dieser Ausgabe des BX Morning Call:
✅ SEI Investments
✅ Wabtec
✅ Bank of New York Mellon
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
|13.08.26
|Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
|07.08.26
|Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
|08.07.26
|Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSchwache Handelsstimmung weltweit: SMI und DAX gehen deutlich schwächer ins Wochenende -- Wall Street rutscht letztlich ab - Tech-Aktien fallen tief -- Ausverkauf an Asiens Börsen
Der heimische Leitindex verlor im Freitagshandel. Auch der deutsche Aktienmarkt fuhr ebenso kräftige Verluste ein. Dow Jones tendierte tiefer - Tech-Werte wurden die Flügel gestutzt. An den Börsen in Fernost erlebten Anleger am Freitag einen schwarzen Tag.