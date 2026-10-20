Ausblick: Zomato stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Zomato wird am 21.10.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal offenlegen.

10 Analysten schätzen, dass Zomato für das jüngste Quartal im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,246 INR vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 0,070 INR je Aktie erwirtschaftet.

In Sachen Umsatz gehen 20 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 233,68 Milliarden INR aus – eine Steigerung von 71,95 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte Zomato einen Umsatz von 135,90 Milliarden INR eingefahren.

31 Analysten geben in Bezug auf das laufende Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Gewinn von 1,70 INR je Aktie aus. Im Vorjahr waren 0,400 INR je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 32 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt von 978,71 Milliarden INR, gegenüber 543,64 Milliarden INR im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.ch