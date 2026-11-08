Ausblick: ZipRecruiter A legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

ZipRecruiter A wird sich am 09.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 beendeten Quartals äussern.

4 Analysten gehen im Schnitt von einem Verlust je Aktie von -0,014 USD aus. Im Vorjahresquartal waren -0,110 USD je Aktie erwirtschaftet worden.

ZipRecruiter A soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 121,1 Millionen USD abgeschlossen haben – davon gehen 5 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 5,31 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 115,0 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.

Insgesamt erwarten 4 Analysten für das aktuell laufende Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 0,466 USD je Aktie, gegenüber -0,370 USD je Aktie im Vorjahr. Den Jahresumsatz setzen 5 Analysten durchschnittlich auf 462,3 Millionen USD fest. Im Vorjahr waren noch 449,0 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion Finanzen.net