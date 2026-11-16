Ausblick: Zinzino B vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal

Zinzino B lädt am 17.11.2026 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 1 Analyst für das vergangene Quartal auf 2,54 SEK je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte Zinzino B 2,47 SEK je Aktie erwirtschaftet.

1 Analyst geht von einer Umsatzsteigerung von 24,89 Prozent auf 928,2 Millionen SEK aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 743,2 Millionen SEK in den Büchern gestanden.

Einen Ausblick auf das laufende Fiskaljahr gibt 1 Analyst ab. Er prognostiziert einen Gewinn von 11,48 SEK je Aktie, gegenüber 9,09 SEK je Aktie im Vorjahreszeitraum. Den Jahresumsatz sah 1 Analyst bei 4,01 Milliarden SEK. Im Vorjahr waren 3,17 Milliarden SEK erwirtschaftet worden.

Redaktion Finanzen.net