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03.11.2026 07:01:06
Ausblick: Zimmer Biomet öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal
Zimmer Biomet gibt am 04.11.2026 die Zahlen für das am 30.09.2026 abgelaufene Quartal bekannt.
Die Schätzungen von 25 Analysten gehen beim Ergebnis je Aktie von durchschnittlich 1,88 USD aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 62,07 Prozent erhöht. Damals waren 1,16 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
Die Schätzungen von 23 Analysten gehen bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal im Schnitt von 2,04 Milliarden USD aus – das entspräche einem Plus von 1,92 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2,00 Milliarden USD in den Büchern standen.
Die Schätzungen von 26 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 8,54 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 3,55 USD einfahren können. Beim Umsatz gehen 24 Analysten von durchschnittlich 8,60 Milliarden USD aus, nachdem im Vorjahr 8,23 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren.
Redaktion Finanzen.net
Trading Signals: NXP: Erholung stösst an ihre Grenzen
Der Halbleiterkonzern hinterlässt mit seinen Quartalszahlen einen gemischten Eindruck: Das Wachstum stimmt, doch beim Ausblick und den Margen blieb eine positive Überraschung aus. Charttechnisch steht die Aktie nun vor einer wichtigen Bewährungsprobe.Weiterlesen!
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20.10.26
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12.10.26
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Analysen zu Zimmer Biomet
Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch
Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.
Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
• BX Musterportfolio: Portfolio-Perspektive, Risikomanagement und Rebalancing
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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