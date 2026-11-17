|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|
17.11.2026 07:01:06
Ausblick: ZIM Integrated Shipping Services zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal
ZIM Integrated Shipping Services veröffentlicht am 18.11.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel.
Die Schätzungen von 4 Analysten gehen durchschnittlich von einem EPS von 5,12 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte ZIM Integrated Shipping Services 1,02 USD je Aktie eingenommen.
Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll ZIM Integrated Shipping Services in dem im September abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 42,54 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 4 Analysten durchschnittlich bei 2,53 Milliarden USD im Vergleich zu 1,78 Milliarden USD im Vorjahresquartal.
2 Analysten geben für das laufende Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich 5,36 USD je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das Vorjahr ein Gewinn. Damals waren 3,98 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 5 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr von insgesamt 7,91 Milliarden USD, gegenüber 6,90 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum, aus.
Redaktion Finanzen.net
Trading Signals: Blackrock - Der Weg ist frei
Der Börsenboom lässt die Gewinne beim grössten Vermögensverwalter der Welt sprudeln. Nach dem jüngsten Ausbruch nach oben ist die Blackrock-Aktie gut dazu geeignet, auf eine Jahresendrallye zu spekulieren.Weiterlesen!
Nachrichten zu ZIM Integrated Shipping Services Ltd. Registered Shs
|
07:01
|Ausblick: ZIM Integrated Shipping Services zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
03.11.26
|Erste Schätzungen: ZIM Integrated Shipping Services vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal (finanzen.net)
|
18.08.26
|Ausblick: ZIM Integrated Shipping Services gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt (finanzen.net)
|
04.08.26
|Erste Schätzungen: ZIM Integrated Shipping Services stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
Analysen zu ZIM Integrated Shipping Services Ltd. Registered Shs
US-Midterms: Wo gibt es Chancen abseits des KI-Booms? – Wallstreet Live mit Tim Schäfer
Während KI und grosse Technologiekonzerne die Börse prägen, geraten andere Branchen aus dem Blickfeld vieler Anleger. Doch können gerade dort interessante Chancen entstehen?
In dieser Ausgabe von Wall Street Live spricht Olivia mit Tim Schäfer über die US-Midterms, die Stimmung in New York und die Reaktionen an der Börse. Ausserdem erklärt Tim, weshalb er US-Hausbauer und etablierte Lebensmittelkonzerne spannend findet – und warum er auch bei deutlichen Kursverlusten an seiner langfristigen Anlagestrategie festhält.
https://bxplus.ch/wall-street-live-mit-tim-schaefer/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
|13.08.26
|Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
|07.08.26
|Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
|08.07.26
|Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSMI und DAX tiefer -- Asiens Börsen schliesslich in Rot
An der heimischen sowie an der deutschen Börsen lässt sich eine schwächere Tendenz beobachten. An den Börsen in Fernost ging es am Dienstag nach unten.