Zijin Mining Group Aktie 1735703 / CNE100000502
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21.04.2026 07:01:06
Ausblick: Zijin Mining Group legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor
Zijin Mining Group wird am 22.04.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.
2 Analysten schätzen im Schnitt, dass Zijin Mining Group im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,835 CNY je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 0,410 HKD je Aktie gewesen.
Die Umsatzschätzungen von 1 Analyst für das letzte Quartal bewegen sich bei 112,10 Milliarden CNY, was einem Umsatz von 84,39 Milliarden HKD im Vorjahresviertel gegenübersteht.
Beim Ausblick auf das Fiskaljahr gehen 24 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 2,96 CNY aus. Im Vorjahr waren 2,11 HKD je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 25 Analysten im Durchschnitt 486,44 Milliarden CNY, nachdem im Vorjahr 378,02 Milliarden HKD in den Büchern gestanden hatten.
Redaktion finanzen.ch
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