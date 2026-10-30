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30.10.2026 07:01:06
Ausblick: Zhuzhou CSR Times Electric gewährt Anlegern Blick in die Bücher
Zhuzhou CSR Times Electric lädt am 31.10.2026 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.
Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 2 Analysten für das vergangene Quartal auf durchschnittlich 0,815 CNY je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte Zhuzhou CSR Times Electric 0,840 HKD je Aktie erwirtschaftet.
Laut einer Schätzung von 1 Analyst wird der Umsatz für das abgeschlossene Quartal voraussichtlich 7,21 Milliarden CNY betragen, verglichen mit 7,23 Milliarden HKD im gleichen Zeitraum des Vorjahres.
Insgesamt erwarten 12 Analysten für das aktuell laufende Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 3,24 CNY je Aktie, gegenüber 3,24 HKD je Aktie im Vorjahr. Den Jahresumsatz setzen 12 Analysten durchschnittlich auf 31,34 Milliarden CNY fest. Im Vorjahr waren noch 31,00 Milliarden HKD in den Büchern gestanden.
Redaktion Finanzen.net
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Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch
Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.
Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
• BX Musterportfolio: Portfolio-Perspektive, Risikomanagement und Rebalancing
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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