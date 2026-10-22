Ausblick: Zhongfu Shenying Carbon Fiber A gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Zhongfu Shenying Carbon Fiber A wird am 23.10.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartal vorlegen.

Die Prognose von 1 Analyst für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS beläuft sich auf 0,078 CNY je Aktie gegenüber 0,060 CNY je Aktie im Vorjahresquartal.

Die Schätzung von 1 Analyst geht bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal von 708,0 Millionen CNY aus – das entspräche einem Plus von 15,06 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 615,3 Millionen CNY in den Büchern standen.

Insgesamt erwarten 8 Analysten für das aktuell laufende Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 0,221 CNY je Aktie, gegenüber 0,110 CNY je Aktie im Vorjahr. Den Jahresumsatz setzen 8 Analysten durchschnittlich auf 2,80 Milliarden CNY fest. Im Vorjahr waren noch 2,19 Milliarden CNY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch