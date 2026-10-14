Zhengzhou Yutong Bus Aktie 628338 / CNE000000PY4
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14.10.2026 07:01:06
Ausblick: Zhengzhou Yutong Bus präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel
Zhengzhou Yutong Bus öffnet am 15.10.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal.
2 Analysten gehen im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 0,756 CNY aus. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,610 CNY erwirtschaftet worden.
Zhengzhou Yutong Bus soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 11,28 Milliarden CNY abgeschlossen haben – davon geht 1 Analyst aus. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 10,18 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 10,24 Milliarden CNY erwirtschaftet worden waren.
Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr gehen 17 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 2,74 CNY aus, während im Vorjahreszeitraum 2,51 CNY vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 17 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 45,88 Milliarden CNY in den Büchern stehen werden, gegenüber 41,23 Milliarden CNY im Vorjahr.
Redaktion finanzen.ch
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