Ausblick: Zedge B präsentiert Quartalsergebnisse

Zedge B lädt am 26.10.2026 zur turnusmässigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 31.07.2026 endete.

Die Schätzung von 1 Analyst beläuft sich auf 0,020 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte Zedge B ein EPS von -0,040 USD je Aktie vermeldet.

1 Analyst erwartet auf der Umsatzseite eine Verringerung um 3,61 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 7,5 Millionen USD. Dementsprechend geht der Experte bei Zedge B für das abgelaufene Quartal von einem Umsatz von 7,2 Millionen USD aus.

Für das beendete Fiskaljahr erwartet 1 Analyst einen Verlust je Aktie von -0,010 USD, wohingegen im entsprechenden fiskalischen Vorjahr noch -0,170 USD vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzt 1 Analyst , dass im abgelaufenen Fiskaljahr insgesamt 31,2 Millionen USD erwirtschaftet werden sollen, während es ein Fiskaljahr zuvor noch 29,4 Millionen USD waren.

Redaktion finanzen.ch