Ausblick: Zaptec AS Registered präsentiert Quartalsergebnisse

Zaptec AS Registered wird am 04.11.2026 die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal präsentieren.

1 Analyst geht in ihren Schätzung von einem EPS von 0,348 NOK aus. Im letzten Jahr hatte Zaptec AS Registered einen Gewinn von 0,030 NOK je Aktie eingefahren.

Das vergangene Quartal soll Zaptec AS Registered im Schnitt mit einem Umsatz von insgesamt 491,2 Millionen NOK abgeschlossen haben – das erwarten 2 Analysten im Durchschnitt. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 369,1 Millionen NOK erwirtschaftet worden waren, um 33,08 Prozent gesteigert.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr gehen 4 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 1,87 NOK aus, während im Vorjahreszeitraum 0,620 NOK vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 4 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 2,00 Milliarden NOK in den Büchern stehen werden, gegenüber 1,53 Milliarden NOK im Vorjahr.

Redaktion Finanzen.net