Zaggle Prepaid Ocean Services Aktie 129668044 / INE07K301024
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|
13.08.2026 07:01:06
Ausblick: Zaggle Prepaid Ocean Services veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal
Zaggle Prepaid Ocean Services wird am 14.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartal vorlegen.
1 Analyst erwartet einen Gewinn je Aktie von 2,30 INR. Im Vorjahresquartal waren 1,94 INR je Aktie in den Büchern gestanden.
Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwartet 1 Analyst eine Steigerung von 39,83 Prozent auf 4,64 Milliarden INR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 3,32 Milliarden INR erwirtschaftet worden.
Die Schätzungen von 2 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 13,70 INR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 10,28 INR einfahren können. Beim Umsatz gehen 2 Analysten von durchschnittlich 26,18 Milliarden INR aus, nachdem im Vorjahr 19,08 Milliarden INR erwirtschaftet worden waren.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: Nokia: Comeback mit KI-Turbo
Die Finnen melden sich mit starken Zahlen zurück. Vor allem das Geschäft mit optischen Netzwerken und KI-Rechenzentren entwickelt sich zum Wachstumstreiber und könnte 2027 für zusätzlichen Schub sorgen. Nach der kräftigen Kurskorrektur bietet die Aktie tradingorientierten Anlegern damit eine potenzielle Chance.Weiterlesen!
Nachrichten zu Zaggle Prepaid Ocean Services Limited Registered Shs
|
13.08.26
|Ausblick: Zaggle Prepaid Ocean Services veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal (finanzen.net)
|
12.05.26
|Ausblick: Zaggle Prepaid Ocean Services legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
Analysen zu Zaggle Prepaid Ocean Services Limited Registered Shs
Wabtec, Eli Lilly und Novartis neu im BX Musterportfolio
Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ Wabtec
✅ Eli Lilly
✅ Novartis
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerUS-Börsen letztlich stärker -- SMI geht fester in den Feierabend -- DAX beendet Handel kaum verändert -- Asiens Börsen letztlich uneinheitlich
Der heimische Aktienmarkt präsentierte sich am Donnerstag in Grün. Der deutsche Leitindex tendierte seitwärts. Die US-Börsen zeigten sich mit positiven Vorzeichen. In Fernost zeigten sich die Börsen am Donnerstag uneinheitlich.