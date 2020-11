AUSBLICK/Zähe Erholung am US-Arbeitsmarkt

Von Andreas Plecko

FRANKFURT (Dow Jones)--Am US-Arbeitsmarkt zeichnet sich eine langwierige Erholung ab. Von Dow Jones Newswires befragte Volkswirte prognostizieren für Oktober einen Zuwachs von 530.000 Stellen. Es wäre der sechste Monat in Serie mit einem Stellenzuwachs, zugleich aber auch der vierte Monat in Folge, in dem sich das Jobwachstum abschwächt. Im September hatte es einen Anstieg um 661.000 Stellen gegeben. Die Arbeitslosenquote dürfte von 7,9 auf 7,7 Prozent gesunken sein. Die Daten für Oktober werden am Freitag um 14.30 Uhr (MEZ) veröffentlicht.

Prognostiker gehen davon aus, dass die Wirtschaft im vierten Quartal langsamer expandieren wird, da der vorübergehende Schwung durch die Wiedereröffnung der Wirtschaft und die staatlichen Konjunkturprogramme nachlassen und die Arbeitslosigkeit in diesem Winter voraussichtlich hoch bleiben wird. Sie gehen auch davon aus, dass die Wirtschaft Ende 2020 kleiner sein wird als ein Jahr zuvor, aber 2021 wachsen wird. Bis September haben die USA nur etwa die Hälfte der 22 Millionen Arbeitsplätze, die im März und April wegen der Pandemie verloren gingen, zurückgewonnen.

"Die Dynamik der US-Wirtschaft flacht sich weiter ab", stellen die Ökonomen der Dekabank fest. Dies deute die überwiegende Mehrheit der Konjunkturindikatoren an. Der Arbeitsmarktbericht für Oktober dürfte keine Ausnahme bilden. Der von der Dekabank erwartete Beschäftigungsaufbau von 550.000 wäre in "normalen" Wachstumszeiten gigantisch. Angesichts des niedrigen Beschäftigungsniveaus sei der Zuwachs aber enttäuschend.

Belastend wirke im Oktober zusätzlich der Wegfall von 150.000 zeitlich befristeten Stellen. Diese wurden aufgrund der diesjährigen Volkszählung geschaffen und fallen nun wieder weg. Die Entwicklung der Erwerbspersonenzahl in den vergangenen Monaten erschwere weiterhin die Prognose der Arbeitslosenquote, merken die Dekabank-Experten an. Dadurch, dass sich sehr viele Menschen vom Arbeitsmarkt verabschiedet hätten, sei die Quote um knapp 3 Prozentpunkte nach unten verzerrt.

