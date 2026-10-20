YTO Express Group Aktie 1076985 / CNE0000012J8
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20.10.2026 07:01:06
Ausblick: YTO Express Group stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor
YTO Express Group präsentiert in der am 21.10.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2026 endete.
Die Schätzungen von 3 Analysten gehen durchschnittlich von einem EPS von 0,419 CNY je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte YTO Express Group 0,300 CNY je Aktie eingenommen.
YTO Express Group soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 19,70 Milliarden CNY abgeschlossen haben – davon gehen 2 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 7,82 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 18,27 Milliarden CNY erwirtschaftet worden waren.
Für das Fiskaljahr rechnen 17 Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 1,83 CNY, gegenüber 1,26 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 17 Analysten durchschnittlich auf 82,59 Milliarden CNY geschätzt, nachdem im Vorjahr 75,22 Milliarden CNY generiert wurden.
Redaktion finanzen.ch
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