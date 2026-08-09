Ausblick: YPF stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

YPF stellt am 10.08.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.

Im Schnitt gehen 6 Analysten von einem Gewinn von 2,41 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 0,010 USD je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite soll YPF 7 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 6,20 Milliarden USD verbucht haben. Das würde einer Umsatzsteigerung von 33,13 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte YPF 4,66 Milliarden USD umsetzen können.

Für das Fiskaljahr rechnen 8 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 6,37 USD im Vergleich zu -0,220 USD im Vorjahr. Den Umsatz sehen 10 Analysten durchschnittlich bei 21,41 Milliarden USD, gegenüber 18,49 Milliarden USD im vorigen Jahr.

Redaktion finanzen.ch