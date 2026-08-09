YPF Sociedad Anonima Yacimientos Petroliferos Fiscales Aktie 87684 / ARP9897X1319
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09.08.2026 07:01:06
Ausblick: YPF Sociedad Anonima Yacimientos Petroliferos Fiscales (D) 1 Vote präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel
YPF Sociedad Anonima Yacimientos Petroliferos Fiscales (D) 1 Vote stellt am 10.08.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal vor.
5 Analysten erwarten im Schnitt ein Ergebnis je Aktie von 344,78 ARS. Das entspräche einem Zuwachs von 1984,52 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als 16,54 ARS erwirtschaftet wurden.
6 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzsteigerung von 69,61 Prozent auf 9.069,99 Milliarden ARS aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 5.347,71 Milliarden ARS in den Büchern gestanden.
Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr gehen 7 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 925,01 ARS aus, während im Vorjahreszeitraum -277,510 ARS vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 9 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 31.419,30 Milliarden ARS in den Büchern stehen werden, gegenüber 23.024,73 Milliarden ARS im Vorjahr.
Redaktion finanzen.ch
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