Ausblick: Youdao A stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Youdao A gibt am 20.08.2026 die Zahlen für das am 30.06.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

1 Analyst schätzt, dass Youdao A für das jüngste Quartal einen Gewinn je Aktie von 0,162 CNY vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,020 USD je Aktie erwirtschaftet.

Die Umsatzschätzungen von 2 Analysten für das letzte Quartal bewegen sich bei 1,56 Milliarden CNY, was einem Umsatz von 196,0 Millionen USD im Vorjahresviertel gegenübersteht.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr gehen 5 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 1,45 CNY aus. Im Vorjahr waren 0,120 USD je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 5 Analysten im Durchschnitt 6,58 Milliarden CNY, nachdem im Vorjahr 822,0 Millionen USD in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.ch