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30.10.2026 07:01:06
Ausblick: Yonyou Software mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal
Yonyou Software präsentiert am 31.10.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel.
2 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Verlust je Aktie von -0,082 CNY gegenüber -0,140 CNY im Vorjahresquartal.
Im abgelaufenen Quartal soll Yonyou Software nach der Prognose von 1 Analyst 2,34 Milliarden CNY umgesetzt haben. Das entspricht einer Steigerung um 16,90 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 2,00 Milliarden CNY umgesetzt worden.
Für das aktuelle Fiskaljahr prognostizieren 9 Analysten im Schnitt einen Verlust je Aktie von -0,168 CNY, gegenüber -0,410 im Vorjahr. Der Umsatz wird von 9 Analysten auf durchschnittlich 9,75 Milliarden CNY geschätzt, nachdem im Vorjahr 9,12 Milliarden CNY generiert wurden.
Redaktion Finanzen.net
Trading Signals: Coca-Cola - Die Rallye hat noch Sprudel
Der Brausekonzern beweist, dass auch defensive Konsumwerte für prickelnde Kursgewinne gut sind. Überraschend starke Quartalszahlen, eine erhöhte Gewinnprognose und optimistische Analysten sprechen für eine Fortsetzung des Aufwärtstrends. Die 100-Dollar-Marke ist zum Greifen nahe.Weiterlesen!
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Analysen zu Yonyou Software Co Ltd (A)
Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch
Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.
Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
• BX Musterportfolio: Portfolio-Perspektive, Risikomanagement und Rebalancing
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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