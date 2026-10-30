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30.10.2026 07:01:06
Ausblick: Yonghui Superstores legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Yonghui Superstores wird am 31.10.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 30.09.2026 abgelaufen ist.
Im Schnitt geht 1 Analyst von einem Gewinn von 0,004 CNY je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren -0,050 CNY je Aktie erzielt worden.
Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll Yonghui Superstores in dem im September abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 18,03 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sieht 1 Analyst bei 14,74 Milliarden CNY. Im Vorjahresviertel waren noch 12,49 Milliarden CNY in den Büchern gestanden.
Die Schätzungen von 10 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 0,017 CNY. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Verlust je Aktie von -0,290 CNY einfahren können. Beim Umsatz gehen 10 Analysten von durchschnittlich 47,34 Milliarden CNY aus, nachdem im Vorjahr 53,44 Milliarden CNY erwirtschaftet worden waren.
Redaktion Finanzen.net
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Der Brausekonzern beweist, dass auch defensive Konsumwerte für prickelnde Kursgewinne gut sind. Überraschend starke Quartalszahlen, eine erhöhte Gewinnprognose und optimistische Analysten sprechen für eine Fortsetzung des Aufwärtstrends. Die 100-Dollar-Marke ist zum Greifen nahe.Weiterlesen!
Nachrichten zu Yonghui Superstores Co Ltd (A)
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30.10.26
|Ausblick: Yonghui Superstores legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
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16.10.26
|Erste Schätzungen: Yonghui Superstores gewährt Anlegern Blick in die Bücher (finanzen.net)
Analysen zu Yonghui Superstores Co Ltd (A)
Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch
Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.
Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
• BX Musterportfolio: Portfolio-Perspektive, Risikomanagement und Rebalancing
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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