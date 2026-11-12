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12.11.2026 07:01:06
Ausblick: Yokohama Rubber präsentiert Quartalsergebnisse
Yokohama Rubber wird am 13.11.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorstellen.
Im Schnitt geht 1 Analyst von einem Gewinn von 138,66 JPY je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 194,22 JPY je Aktie erzielt worden.
Das vergangene Quartal soll Yokohama Rubber im Schnitt mit einem Umsatz von insgesamt 325,53 Milliarden JPY abgeschlossen haben – das erwarten 4 Analysten im Durchschnitt. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 297,99 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren, um 9,24 Prozent gesteigert.
10 Analysten geben für das laufende Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich 837,28 JPY je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das Vorjahr ein Gewinn. Damals waren 668,55 JPY je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 10 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr von insgesamt 1.339,84 Milliarden JPY, gegenüber 1.234,96 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum, aus.
Redaktion Finanzen.net
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