Yleiselektroniikka OyShs -E- Aktie 11505 / FI0009900724
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05.08.2026 07:01:06
Ausblick: Yleiselektroniikka O stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor
Yleiselektroniikka O stellt am 06.08.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.
Die Prognose von 1 Analyst beläuft sich für das jüngste Jahresviertel auf ein EPS von 0,223 EUR je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei Yleiselektroniikka O noch ein Gewinn pro Aktie von 0,430 EUR in den Büchern gestanden.
1 Analyst erwartet beim Umsatz eine Steigerung von 9,73 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 40,2 Millionen EUR. Demnach geht der Experte für das abgelaufene Quartal von einem Umsatz von 44,1 Millionen EUR aus.
Die Prognose von 1 Analyst für das laufende Fiskaljahr beläuft sich auf einen Gewinn je Aktie von 1,41 EUR, gegenüber 0,720 EUR je Aktie im Vorjahr. Beim Jahresumsatz erwartet 1 Analyst 168,2 Millionen EUR im Vergleich zu 153,3 Millionen EUR im vorherigen Jahr.
Redaktion finanzen.ch
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